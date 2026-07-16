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Иллюзия благополучия: кто на самом деле спасает рынок ипотеки от обвала

Рынок недвижимости живет двойной жизнью. Пока одни покупатели штурмуют офисы продаж при малейшем намеке на отмену семейной ипотеки, другие массово уходят на вторичный рынок, где ставки наконец-то начали ползти вниз. Застройщики бьют рекорды по старту новых строек, но каждый четвертый квадратный метр зависает нераспроданным, а деньги на эскроу-счетах перестали копиться. Аналитики ДОМ.РФ выделяют 6 главных трендов на рынке ипотеки и новостроек:

1. Иллюзия роста: рынок держится на страхе отмены льгот

Продажи строящегося жилья выросли на 6% (до 10,8 млн м²), но это неустойчивое восстановление. Весь прирост обеспечили два резких всплеска в январе (+75%) и июне (+16%), спровоцированных слухами об изменении условий «Семейной ипотеки». Без этих эпизодов продажи падали бы уже пятый месяц подряд.

2. Вторичка побеждает новостройки в рыночной борьбе

Общий объем выданных кредитов вырос почти наполовину (на 48%, до 2,2 трлн руб.), а доля рыночных программ увеличилась с 19% до 37%. Однако главный бенефициар — вторичный рынок: его доля в выдачах подскочила с 39% до 54%, так как готовое жилье становится доступнее по мере плавного снижения ставок.

3. Реальное удешевление квадратных метров

Новостройки за полгода подорожали всего на 3,6%, что ниже уровня инфляции (4,2%). В реальном выражении цены снизились на 0,5%. Январский скачок цен на 1,7% сменился затишьем: с февраля ежемесячный рост замедлился до микроскопических 0,2–0,5%.

4. Застройщики играют на опережение, но боятся открывать продажи

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Девелоперы вывели на рынок 19,4 млн м² новых проектов (+12% к прошлому году), но весь этот задел создан еще в I квартале. Во II квартале запуски упали на 5%. При этом застройщики стали дольше держать новые объекты «в запасе»: только 43% из них выходят в продажу в первый месяц после старта против 50% ранее.

5. 27% строящегося жилья продается медленнее нормы

Соотношение распроданности и готовности упало с 73% до 70%. У каждого четвертого проекта (33 млн м²) распродано менее 60% площадей. В зоне риска оказались рынки Краснодарского края, Башкортостана, Тюменской, Воронежской, Красноярской и Челябинской областей.

6. Кассовый разрыв на эскроу-счетах впервые за долгое время

Приток денег от дольщиков (2,1 трлн руб.) практически сравнялся с объемом раскрытий (~2 трлн руб.). Остатки на счетах выросли всего на 1% с начала года, а покрытие банковских кредитов средствами эскроу просело с 69% до 66%. Кредитная нагрузка растет быстрее, чем наполняются спецсчета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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