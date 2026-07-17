«Мы наблюдаем ипотечный разворот» – Ирина Маджара, Альфа-Банк

Руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске на круглом столе Газеты Дело рассказала, что в целом в Иркутской области за 5 месяцев 2026 года было выдано почти 6 тысяч ипотек на вторичное жильё по рыночной ставке. «Это плюс 53% к прошлому году. Да, это ипотечный разворот», – убеждена она.

Снижение ключевой ставки привело к удешевлению кредитов как на вторичном, так и на первичном рынке жилья.

По мнению Ирины Маджары, сломался психологический барьер: ставка ниже 13% для строящегося жилья делает рыночные кредиты привлекательными. Сейчас субсидированные процентные ставки начинаются от 11,89%.

Однако главным бенефициаром снижения ставок по рыночным программам становится рынок вторичного жилья, считает эксперт. Отложенный спрос на недорогие квартиры велик, а последовательное снижение ключевой ставки разморозило его.

«В основном востребованы квартиры стоимостью 5–8 млн рублей, — подчеркивает она. - Покупатели располагают первоначальным взносом 30–50%, включая материнский капитал. Остальное добирают ипотекой”.

Застройщикам, считает эксперт, в этой ценовой категории конкурировать со вторичкой крайне сложно: во-первых, стройка сосредоточена только в Иркутске и Братске; во-вторых, вторичный рынок предлагает готовое решение — купил и заехал, без ожидания, без серьезного ремонта.

«Поэтому вторичный рынок заметно "покусает" эконом-класс», — резюмирует эксперт. Второй выгодополучатель разворота — сегмент жилья “комфорт+” и “бизнес” от застройщиков. «Этот сектор никогда не зависел от господдержки, поэтому сейчас активно переходит на рыночную ипотеку», — объясняет Маджара.

В целом эксперт прогнозирует плавный рост выдачи ипотечных кредитов до конца года. Восстановление объёмов выдачи будет происходить исключительно за счет рыночного сегмента, так как госпрограммы выйдут на плато из-за ужесточения требований.

Напомним, на этой неделе Домклик озвучил данные по ипотеке за первое полугодие 2026 года. Согласно им, сумма рыночной ипотеки выросла почти в 4 раза – всего за шесть месяцев было выдано около 500 млрд рублей по рыночной ставке. А доля ее в общем объеме ипотечных выдач достигла трети, хотя год назад не превышала 15%.