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Деньги нашлись: губернатор Кобзев назвал срок открытия заблокированного аэропорта в Киренске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что держит на контроле ситуацию с восстановлением работы аэропорта Киренска, который с 1 июня прекратил приём самолётов из-за неудовлетворительного состояния аэродрома. На совещании с мэром Киренского округа Кириллом Свистелиным и представителями регионального правительства был согласован план срочных мер.

<p>Фото https://t.me/kobzevii/16367</p>

Фото https://t.me/kobzevii/16367

<p>Фото https://t.me/kobzevii/16367</p>

Фото https://t.me/kobzevii/16367

«Мы понимаем, что аэропорт имеет огромное значение для жителей всего Киренского округа — а это почти 17 тысяч человек! И именно авиатранспорт является для людей основным способом связи с областным центром. Кроме того, объект стратегический в плане жизнеобеспечения северных территорий. Необходимо принять все возможные меры для скорейшего возобновления полётов», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Он добавил, что принято следующее решение: за счёт внебюджетных источников в кратчайшие сроки будет выделено финансирование на текущий ремонт взлётно-посадочной полосы. Аналогичное решение о частичном финансировании работ приняла группа компаний «Истлэнд», которая является оператором аэродрома.

Мэру Киренского округа поручено без промедления организовать ремонтные работы и согласовать все детали с подрядчиком. В ближайшие дни правительство региона совместно с Росавиацией обсудит дорожную карту восстановления авиасообщения.


<p>Фото https://t.me/kobzevii/16367</p> <p>Фото https://t.me/kobzevii/16367</p> <p>Фото https://t.me/kobzevii/16367</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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