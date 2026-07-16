«Цифра банк» вводит повышенные ставки по накопительным счетам для новых клиентов

«Цифра банк» с 16 июля 2026 года изменил условия по Тарифу «Накопительный Цифра счет» в рублях для физических лиц и ввел повышенную ставку для новых клиентов.

Клиенты банка могут открыть «Накопительный Цифра счет» с начислением на минимальный или ежедневный остаток на любую сумму. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений. Базовая процентная ставка при начислении на минимальный остаток составляет 9,75% годовых в рублях, при начислении на ежедневный остаток – 7,75% годовых в рублях.

Для новых клиентов, ранее не имевших накопительных счетов, открытых в «Цифра банк», теперь предусмотрена повышенная процентная ставка. При начислении на минимальный остаток она составляет 12,50% годовых в рублях с 1 по 30 день, 11,50% – с 31 по 60 день, далее – базовая ставка. При начислении на ежедневный остаток – 11,50% с 1 по 30 день, 10,50% – с 31 по 60 день, далее – базовая ставка.

С более подробной информацией по условиям накопительных счетов в «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

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