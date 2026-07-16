Топливный шок-2026: рост цен на дизель на 3,2% за неделю грозит сорвать планы Центробанка по снижению ставки

По данным Росстата, инфляция с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% после 0,31% неделей ранее. Годовой показатель составил 5,62%, с начала июля цены выросли на 0,43%, а с начала года — на 4,64%. Это позитивный сигнал, но среднесуточная инфляция в июле составляет 0,033% против 0,029% в июне и 0,018% в июле прошлого года.

«Снизить общий показатель помогло сезонное удешевление свежих огурцов (-6,3%) и помидоров (-3,7%). Куриные яйца снизились в цене на 1,3%, а куриное мясо подорожало на 2%. Цены на сахар поднялись на 1,8%, на гречку — на 0,7%. Говорить о возвращении инфляции к устойчиво низким темпам пока рано, потому что снижение недельного показателя во многом связано с отдельными сезонными товарами, тогда как ценовое давление в других категориях по-прежнему сохраняется», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

За последнюю неделю дизтопливо подорожало на 3,2%, а цена на бензин — на 2,3%. С начала июля рост их стоимости достиг 6,1% и 4,1% соответственно, а с начала года — 18% и 16,4%. Подорожание топлива напрямую увеличивает расходы автомобилистов, а через перевозки и себестоимость постепенно переходит в цены продовольствия, доставки и услуг. Влияние динамики энергоносителей на инфляцию может сохраняться и в следующие недели.

«Предполагаем, что на заседании 24 июля Банк России с вероятностью около 70% сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Вероятность снижения на 25 базисных пунктов, до 14%, оцениваем примерно в 20%, а на 50 б. п. — в 5%. Еще 5% оставляем на повышение ставки, если топливо продолжит быстро дорожать, а недельная инфляция вновь ускорится. На наш взгляд, новые данные немного снизили риск ужесточения монетарных условий, но пока недостаточны для уверенного продолжения их смягчения», — резюмирует Владимир Чернов.