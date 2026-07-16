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Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 78,3181 руб/доллар США и 89,3296 руб/евро

ЦБ РФ с 17 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,3181 руб.
  • 1 евро - 89,3296 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,1390 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3613 р. (0,46%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4199 р. (0,47%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0030 р. (0,00%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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