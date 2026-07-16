Экспедиция к истокам: какие тайны хранят сёла Хор-Тагна, Анга и Верхоленск

В Иркутске сегодня, 16 июля, стартует седьмая Байкальская экспедиция Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Эксперты отправятся в Заларинский и Качугский районы, чтобы оценить сёла Хор-Тагна, Анга и Верхоленск. Главная цель маршрута — объединить знаковые поселения Иркутской области и Бурятии в единый межрегиональный проект «Вокруг Байкала».

Об этом рассказали участники пресс-конференции президент Ассоциации Александр Мерзлов, депутат Госдумы Александр Якубовский и руководитель агентства по туризму региона Евгения Николаева.

— Туризм должен стать драйвером развития территорий у Байкала и важным элементом экологической политики. Создание таких маршрутов напрямую отвечает этой задаче: это привлечет инвестиции в малые поселения и позволит снизить антропогенную нагрузку на заповедные зоны, уведя туристов с перегруженных троп, — подчеркнул Александр Якубовский.

Экспедиция пройдет в четыре этапа до 5 августа на территории двух регионов. «Кольцевой маршрут поможет равномерно распределить поток гостей. Вместо того чтобы толпиться в Листвянке или на Ольхоне, путешественники откроют для себя настоящую глубинку», — отмечает Александр Мерзлов. В маршрут войдут населенные пункты, уже имеющие статус самых красивых в России, а также кандидаты на сертификацию. Для местных жителей этот статус становится мощным импульсом для создания гостевых домов и ремесленных лавок.

В Приангарье повторную проверку пройдёт село Хор-Тагна. Сёла Анга и Верхоленск рекомендованы экспертами для дальнейшей сертификации. Итоговый проект маршрута будет направлен в правительства Иркутской области и Республики Бурятия для запуска совместной работы.

— Путешествия по малым городам становятся всё популярнее. Совокупность природы и уникального наследия позволяет привлекать не только иностранцев, но и россиян из других регионов. Мы уже наполняем информацией о таких местах региональный туристический портал и помогаем администрациям готовить инфраструктуру, — рассказала Евгения Николаева.