Миллиарды на дорогу к Ольхону: как изменится главный маршрут туристов на Байкал

В Ольхонском и Баяндаевском районах Иркутской области полным ходом идет ремонт ключевой артерии, ведущей к «сибирскому морю». В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» два участка дороги общей протяженностью 16,6 км реконструируют за счет федеральных и областных средств — на работы выделено 622,7 млн рублей.

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«Эта трасса связывает десятки населенных пунктов и открывает путь гостям региона к самому глубокому озеру планеты. Дорога входит в опорную сеть России, она очень востребована, поэтому мы ремонтируем её участки ежегодно», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Что именно делают на участках?