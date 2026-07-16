Миллиарды на дорогу к Ольхону: как изменится главный маршрут туристов на Байкал

В Ольхонском и Баяндаевском районах Иркутской области полным ходом идет ремонт ключевой артерии, ведущей к «сибирскому морю». В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» два участка дороги общей протяженностью 16,6 км реконструируют за счет федеральных и областных средств — на работы выделено 622,7 млн рублей.
«Эта трасса связывает десятки населенных пунктов и открывает путь гостям региона к самому глубокому озеру планеты. Дорога входит в опорную сеть России, она очень востребована, поэтому мы ремонтируем её участки ежегодно», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Что именно делают на участках?
- Баяндаевский район (км 1–8,4): от села Баяндай до поворота на Тургеневку. Специалисты укрепляют основание: пучинистый грунт заменяют на скальный, планируют откосы и восстанавливают водоотводные канавы. На проезжей части уже укладывают слои асфальтобетона. Для безопасности расширяют зону видимости, срезая кустарник вдоль обочин. Жители района получат обновленную дорогу уже в этом году.
- Ольхонский район (км 85–94,8): от реки Анга до соленых озер. Здесь инженеры восстанавливают ось дороги и земляное полотно, а также ремонтируют шесть водопропускных труб, чтобы талые воды не размывали трассу. Началось устройство нижнего слоя асфальта. Работы здесь более масштабные, их планируется завершить в следующем году.