Валюты пошли на взлет: доллар штурмует 78, евро — 89. Что будет с рублем к осени?

После короткой технической паузы в начале июля курсы иностранных валют снова устремились вверх. Доллар торгуется выше 78 рублей, европейская валюта достигла отметки 89, а биржевой юань накануне вплотную подходил к уровню 11,56.
«Расчет на сохранение летнего аптренда полностью оправдался: от локального дна валютные пары прибавили более 3%, принеся краткосрочную прибыль активным трейдерам», — отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».
По их мнению, это не предел. В среднесрочной перспективе рубль может продолжить ослабление до отметок 80 за доллар, 90 за евро и ближе к 12 за юань. Эксперты выделяют три главных фактора давления:
- Снижение предложения: экспортеры сократили продажу валюты после завершения периода налоговых выплат.
- Бюджетное правило: регуляторы сохраняют стабильный спрос на валюту для пополнения резервов.
- Риск-премия: расширение геополитической премии закладывается инвесторами в стоимость рубля.
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