Падение длиной в 19 недель: индекс МосБиржи готовится пробить дно 2022 года

Российский фондовый рынок накрыла волна тотальных распродаж. В ходе торгов четверга индекс МосБиржи теряет более 3% за сессию, а отдельные бумаги из состава бенчмарка обесцениваются вдвое быстрее. На рынке сложилась классическая паника: предложение бумаг многократно превышает спрос от частных инвесторов, уводя котировки к многолетним, а по ряду эмитентов — к историческим минимумам.

«По технике мы видим жесткие даунтренды как в краткосроке, так и в среднесрочной перспективе. Индекс на высокой скорости пробивает уровни поддержки и опустился на принципиальную линию тренда, тянущуюся с кризисного 2008 года через волатильный 2022-й. Область 2100 пунктов — это последний рубеж перед психологически важной отметкой в 2000 пунктов», — предупреждают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Если внешний фон не изменится, бенчмарк рискует провалиться под 2100 п. уже к началу следующей недели. Давление окажут два фактора: рыночная инерция и приближающиеся дивидендные разрывы (дивгэпы) тяжеловесных банковских акций. Несмотря на глубокую перепроданность, она пока не является сигналом к развороту — любые попытки роста будут скоротечными.

«Статистически на рынке зафиксирована аномалия: идет 19-я неделя непрерывного падения, чего не было в истории наблюдений. Если рассчитать пределы риска по исторической волатильности, то крайними границами для июля выглядят уровни 2077 пунктов. Маловероятный уход под 1979 пунктов возможен только при реализации полноценного кризисного сценария с проколом глобальной трендовой линии», — подчеркивают эксперты.

Что давит на рынок?