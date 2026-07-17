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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июля: 10 228,5498 руб/1 г золота и 145,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 228,5498 руб.
  • 1 грамм серебра - 145,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 4 144,8501 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 316,5601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8498 р. (0,14%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (0,59%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,8400 р. (1,42%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 105,9001 р. (3,30%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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