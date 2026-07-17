Черный четверг: индекс МосБиржи упал ниже 2000 впервые за почти четыре года

Российский рынок акций пережил один из самых тяжелых дней за последние три с половиной года. В ходе основной сессии индекс МосБиржи обвалился более чем на 4%, опустившись ниже психологической отметки в 2000 пунктов впервые с октября 2022 года.

После кратковременного технического отскока на старте торгов продажи возобновились с новой силой. Попытки индекса закрепиться выше круглого значения оказались безуспешными — участники рынка проигнорировали любые позитивные сигналы.

Классический защитный механизм не сработал: несмотря на резкое ослабление рубля и скачок нефтяных котировок во второй половине дня, российские акции продолжили падение. Валютная выручка экспортеров не трансформируется в рост капитализации, а высокая нефть лишь ненадолго замедлила скорость обвала перед тем, как сырье снова ушло в коррекцию.

Даже благоприятная статистика по инфляции не смогла остановить распродажу. Инвесторы охвачены пессимизмом и предпочитают выходить в кэш или защитные инструменты, реагируя исключительно на негативные новости. Главным драйвером страха остается геополитика. Текущий уровень напряженности уже ставит под сомнение дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ (заседание назначено на 24 июля) и повышает риски её внезапного повышения для защиты рубля.

Как и предполагали аналитики, после слома поддержки на уровне 2100 пунктов следующей целью стал рубеж 2000 п. По мнению экспертов «СберИнвестиций», эта зона вряд ли устоит при текущем новостном фоне. Если сырьевой и валютный факторы ухудшатся, а геополитическая эскалация усилится, следующей технической целью снижения станет психологически важная отметка 1900 пунктов.