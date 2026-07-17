Прогноз повышен: аналитики ждут среднюю ставку 14,5% в 2026 году из-за топливного кризиса

Совет директоров Банка России, заседающий 24 июля, с высокой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой исход прогнозируют 14 из 20 аналитиков, опрошенных газетой "Ведомости" Лишь пять экспертов ожидают снижения (до диапазона 13,25–14%), и один допускает оба варианта.

Регулятор взял курс на выжидательную позицию. После июньского осторожного шага вниз (на 25 б.п.) глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о сузившемся пространстве для смягчения. Дискуссия на Финконгрессе между Набиуллиной и Германом Грефом лишь подтвердила этот настрой: регулятор не намерен проводить эксперименты со ставкой ради краткосрочного роста, игнорируя риски инфляции.

Топливный кризис как главный якорь

Основным препятствием для снижения ставки стал топливный шок. По данным Росстата, бензин в июне подорожал почти на 7%, дизель — более чем на 7%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин признал, что именно топливо обеспечило почти две трети июньской инфляции (0,87%).

Эксперты НРА и Совкомбанка предупреждают: проблема носит немонетарный характер, но ее последствия — логистический кризис и рост издержек бизнеса — быстро становятся монетарными. Инфляционные ожидания предприятий уже подскочили до 5,8% годовых. В таких условиях снижать ставку означает рискнуть потерей контроля над ценами.

Дополнительным аргументом за паузу служит бюджетная политика. Минфин официально перенес цель по нулевому структурному дефициту с 2026-го на 2029 год. Увеличение госрасходов создает устойчивый проинфляционный фон, который невозможно погасить простым удержанием или снижением процента.

Аргументы лагеря «голубей»

Сторонники дальнейшего смягчения указывают на признаки переохлаждения экономики. Индикатор бизнес-климата упал до минимума с 2022 года, а ВВП замедлился до 0,3%. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что текущая жесткость условий избыточна, и ждет итоговых 13,75% к концу года. Однако большинство экспертов сходится во мнении, что цикл снижения прервется минимум до конца 2026 года, так как инфляция по итогам года вряд ли опустится ниже 6,3–6,5% вместо целевых 5,5%.