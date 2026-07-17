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16% жителей Иркутской области продолжают работать в отпуске

Опрос hh.ru и «Островка» показал, что шестая часть трудоустроенных жителей Иркутской области остаются на постоянной связи с коллегами даже в отпуске, а почти треть респондентов периодически подключаются к рабочим задачам по своему желанию.

Чаще других на связи остаются представители автомобильного бизнеса, менеджеры и работники искусства и медиа.

Директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярёва рассказала, что в большинстве иркутских компаний не принято отвлекать сотрудников от отдыха: только 24% опрошенных сообщили, что у них считается нормой быть на связи в отпуске, 42% отметили, что коллеги могут написать лишь по срочным вопросам, а в 20% компаний всё зависит от конкретного руководителя.

Для информирования о своём отсутствии некоторые сотрудники используют «отпускные» аватарки в соцсетях — регулярно так делают 4% опрошенных, ещё 11% ранее пользовались этим методом, но отказались. Среди тех, кто использует такие фото, более трети отмечают, что это помогает сократить число сообщений, но в 24% случаев это не работает.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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