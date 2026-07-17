Конец эпохи небоскребов: почему инвестиции в целые бизнес-центры рухнули на 40%, а спрос на «нарезку» вырос в 2,3 раза

На рынке офисной недвижимости произошла смена приоритетов. По данным CORE.XP, за первое полугодие 2026 года частные и розничные инвесторы вложили 52,1 млрд рублей в покупку отдельных помещений (блоков) внутри бизнес-центров. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает газета "Ведомости".

При этом интерес к крупным сделкам угас: затраты на приобретение земельных участков под застройку и целых зданий рухнули на 40% — до 75,8 млрд рублей. Как следствие, доля розничных инвестиций в общем объеме рынка выросла с символических 15% до внушительных 41%.

«Этот тренд объясняется доступностью», — поясняет руководитель отдела исследований CORE.XP Василий Григорьев. — Инвестору не нужны дорогие банковские кредиты или сложные проектное финансирование. Достаточно капитала на конкретный этаж или секцию, которую можно сразу сдать в аренду».

Москва остается эпицентром этого бума:

Bright Rich | Corfac International фиксируют рост сделок с блоками в столице на 27% (до 47 млрд руб.).

NF Group подтверждает динамику метрами: объем реализованных площадей увеличился в 2,3 раза, достигнув 301 000 кв. м.

Аналитики сходятся во мнении, что спрос смещается из-за высокой ключевой ставки. Покупка целого БЦ стала рискованной и дорогой, тогда как готовый арендный бизнес «в нарезке» обеспечивает быстрый вход в рынок и понятную доходность для частных лиц.