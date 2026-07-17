Новак предложил снизить продажи дизеля на бирже почти вдвое — с 16% до 10%

Вице-премьер России Александр Новак инициировал радикальный пересмотр правил реализации нефтепродуктов. Он поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проработать снижение норматива обязательных продаж дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с текущих 16% до 10%. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания, посвященного стабилизации цен.

На данный момент этот показатель составляет 16%. Норматив определяет минимальную долю от общего объема производства, которую крупные НПЗ обязаны выставлять на открытые биржевые торги для формирования рыночной цены.

Параллельно правительство меняет логистику сбыта: топливо, которое ранее уходило через независимых трейдеров, теперь будет реализовываться напрямую самими нефтяными компаниями, объединяющими всю производственную цепочку. На совещании Минэнерго и Минсельхоз отчитались о снабжении аграриев ресурсами в разгар уборочной кампании.

Стоит отметить, что это часть системной работы кабинета министров. Ранее, с 1 июля по 30 сентября, аналогичный норматив для бензина уже был снижен с 15% до 10%. По словам Александра Новака, такие шаги необходимы для снятия излишнего спекулятивного давления и стабилизации ситуации на биржевом рынке во время высокого сезонного спроса.