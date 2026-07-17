«Сначала продукты, потом все остальные»: Новак ввел приоритетную заправку фур крупных ритейлеров на фоне топливного кризиса

В условиях обостряющегося дефицита горючего правительство переходит к ручному управлению логистикой. Вице-премьер Александр Новак поручил обеспечить транспорт крупных торговых сетей топливом в приоритетном порядке.

«Мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправку автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих сетей, — заявил господин Новак в комментарии ИС «Вести». — Это критически важно для того, чтобы продукт не портился и затраты [на логистику] не увеличивались».

По словам вице-премьера, работу координируют Минсельхоз и Минэнерго. Ведомства держат на жестком контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где сейчас идет активная уборочная кампания.

Это решение принято на фоне беспрецедентной ситуации на рынке: из-за атак беспилотников на НПЗ и летнего спроса в ряде регионов цены на дизель достигают 110 рублей за литр, а на АЗС введены лимиты по 25–50 литров в одни руки. Чтобы остановить отток топлива за границу, ранее был введен полный запрет на экспорт дизеля до конца июля.