Валюта растет, а фондовый рынок падает: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Мишустин подписал распоряжение о списании долгов девяти регионам на 8,37 млрд рублей, сеть АЗС «ОМНИ» открыла все 36 заправок в Иркутской области, в Новороссийске взломали и безвозвратно утратили официальный канал администрации в MAX. Подробнее – в обзоре СИА.

Новые ИП в IT

В первом полугодии 2026 года в России было создано почти 37 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий, что на 64% больше, чем годом ранее, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Rusprofile. Всего на конец июня в отрасли насчитывалось около 273 тыс. субъектов бизнеса, из которых 68% приходится на ИП. Минцифры отмечает устойчивый спрос на государственную IT-аккредитацию: за полгода её получили более 500 организаций, а всего в реестре сейчас более 21 тыс. компаний.

Взлом канала Новороссийска в МАХ

Муниципальный центр управления Новороссийска сообщил, что 15 июля был взломан официальный канал администрации города в мессенджере МАХ. По информации ведомства, доступ к каналу утрачен без возможности восстановления.

Долги регионов

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам для девяти регионов на общую сумму 8,37 млрд рублей, сообщается в документе. В перечень вошли Башкирия, Алтай, Чечня, Ивановская, Ленинградская, Орловская, Саратовская, Тамбовская и Тверская области. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Валюта растет

После короткой технической паузы в начале июля курсы иностранных валют снова устремились вверх. Доллар торгуется выше 78 рублей, европейская валюта достигла отметки 89, а биржевой юань накануне вплотную подходил к уровню 11,56.

Рынок падает

Российский рынок акций пережил один из самых тяжелых дней за последние три с половиной года. В ходе основной сессии индекс МосБиржи обвалился более чем на 4%, опустившись ниже психологической отметки в 2000 пунктов впервые с октября 2022 года.

После кратковременного технического отскока на старте торгов продажи возобновились с новой силой. Попытки индекса закрепиться выше круглого значения оказались безуспешными — участники рынка проигнорировали любые позитивные сигналы.

«ОМНИ» открыла все 36 заправок

Сеть АЗС «ОМНИ» полностью восстановила продажу бензина и дизельного топлива на всех 36 станциях в Иркутской области, сообщила пресс-служба компании. В связи с высоким спросом введены временные правила: лимит на бензин составляет не более 30 литров на один автомобиль, тогда как дизельное топливо отпускается без ограничений по объёму.

Миллиарды на дорогу к Ольхону

В Ольхонском и Баяндаевском районах Иркутской области полным ходом идет ремонт ключевой артерии, ведущей к «сибирскому морю». В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» два участка дороги общей протяженностью 16,6 км реконструируют за счет федеральных и областных средств — на работы выделено 622,7 млн рублей.