ИЭСК с начала года ремонтирует проблемные участки сетей для подготовки к зиме

Иркутская электросетевая компания с начала года обновляет и ремонтирует самые проблемные участки сети, выявленные за прошедшую зиму, программа действует уже несколько лет и охватывает в том числе отдалённые населённые пункты региона. В 2026 году в ремонтную программу включено 3 264 мероприятия, примерно треть из них направлена на ликвидацию проблемных участков.

В рамках работ устанавливаются секционные разъединители, выполняется текущий ремонт кабельных и воздушных линий с заменой провода и элементов опор, а также ремонт и установка трансформаторов. К началу осенне-зимнего сезона компания планирует отремонтировать 902 линии электропередачи и 749 трансформаторных подстанций.

Для оперативного реагирования сформированы 211 ремонтных бригад с участием 1 210 сотрудников, в распоряжении которых 516 единиц техники и 26 дизель-генераторных установок.

В ИЭСК отмечают, что реализация программы повысит надёжность электроснабжения для тысяч жителей Иркутска и области, особенно в районах активной жилой застройки и в отдалённых территориях.