Владельцы массово продают частные АЗС

Владельцы частных автозаправочных станций в России активно выставляют их на продажу – за последний месяц на маркетплейсах и порталах коммерческой недвижимости появилось свыше 150 объявлений, в том числе в Брянской, Курской, Самарской и других областях. Об этом пишет газета «Известия».

Стоимость объектов колеблется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от расположения и оборудования, а сеть из 13 заправок в Уфе предлагается за 350 млн рублей.

Продавцы объясняют решение ухудшением финансового состояния и наличием долгов, полученные средства планируют направить на их погашение, а продолжать работу в этом бизнесе многие не намерены.

На продажу выставлены также АЗС крупных нефтяных компаний: «Газпром» предлагает объекты в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях по цене от 940 тыс. до 13,4 млн рублей, а «Лукойл» продает заправки в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае без указания цены. На «Авито» также продаётся АЗС под франшизой «Лукойла» в Иваново за 51,5 млн рублей.

– Безусловно, серьезные проблемы существуют у частных АЗС, так как распределение топлива для них идет по остаточному принципу. И это не по причине какой-то зловредности, просто все крупные компании в первую очередь обеспечивают свои заправки, а затем топливо получают крупные региональные сети, – сказал «Известиям» источник в отрасли. – Более мелкие участники рынка – только третьи в этом списке. Но в некоторых регионах этих объемов топлива просто нет или есть, но по очень высоким неконкурентоспособным ценам.

Напомним, что с 21 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вступают новые правила торговли бензином. Теперь приобретать бензин через механизмы биржи смогут только конечные потребители: лица, использующие топливо для собственных нужд или реализации через собственные сети АЗС.