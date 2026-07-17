Сбер проведет Бизнес-Фест для предпринимателей в Иркутске

30 июля в Иркутске Сбер проведет Бизнес-Фест — большой офлайн-фестиваль для предпринимателей. Главная тема — «Устойчивость бизнеса» в непростой период. Спикеры деловой программы расскажут, как сохранить устойчивость компании, баланс в отношениях с командой и с партнёрами, стабильность в прибыли и в своём окружении.

Среди хедлайнеров мероприятия: Илья Авербух, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий; Стас Асафьев, YouTube-блогер, основатель компании «Автопрагмат», школы контраварийного вождения «Ратата»; Игорь Стоянов, основатель салонов «Персона» и «Бьюти Парк», визионер, лидер индустрии «Человек. Красота и Здоровье»; Наталья Козлова, основательница CEO 4fresh; Дмитрий Кибкало, предприниматель, инвестор, основатель и экс-владелец сети магазинов «Мосигра»; Ильназ Набиуллин, основатель сети экспресс-парикмахерских «Чио Чио».

Бизнес-Фест длится целый день, за это время участники могут задать вопросы известным предпринимателям, пообщаться со спикерами и разобрать актуальные бизнес-кейсы вместе с экспертами. На каждом фестивале пройдут нетворкинг-сессии для поиска единомышленников, клиентов и партнёров.

Партнёры фестиваля предложат полезные продукты и сервисы, а также помогут подключить нужные опции, расскажут о выгодных предложениях и условиях для устойчивого ведения бизнеса.

«В любое время предпринимателю важно не просто получить информацию, но и почувствовать поддержку. Найти того, кто прошёл через трудности, переживает такие же сложности сейчас. Бизнес-Фесты полезны действующим предпринимателям, самозанятым и тем, кто только думает начать своё дело, чтобы уверенно двигаться к своим целям», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Участники смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Бизнес-Фест от Сбера состоится 30 июля на площадке «СибЭкпоЦентра» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено, регистрация — по ссылке.

Сезон Бизнес-Фестов-2026 стартовал 21 мая в Ростове‑на‑Дону. До конца ноября мероприятия пройдут в 26 городах России от Владивостока до Калининграда.

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