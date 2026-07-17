Инфляция в Приангарье в июне ускорилась: такси подорожало сразу на 13%

В июне 2026 года потребительские цены в Иркутской области выросли на 1,1%, сообщает Иркутскстат. Наибольший рост зафиксирован по непродовольственным товарам и платным услугам (+1,3%).

«Лидером по росту цен стали поездки в такси (+13,3%), а также туристические путёвки», — отмечают аналитики.

Среди продуктов питания сильнее всего подорожали овощи прошлогоднего урожая:

Картофель — +32,9%;

Лук — +21,6%;

Морковь — +14,9%;

Свёкла — +12,5%.

Также заметно подросли цены на мясо индейки, говядину, колбасу, маргарин, солёную рыбу и растворимый кофе (в пределах +3–4%). Подешевели только помидоры (-7,7%) и некоторые другие продукты.

Платные услуги показали рекордный скачок:

Такси — +13,3%;

Аренда банковского сейфа — +7,1%;

Услуги организаторов торжеств — +4,9%;

Годовая стоимость полиса КАСКО — +4,6%. Туристические туры тоже резко прибавили в цене: круизы по рекам России подорожали на 25,3%, путешествия в страны Юго-Восточной Азии — на 29,2%, а туры в Китай — на 19,7%.

Аналитики предполагают, что на заседании 24 июля Банк России с вероятностью около 70% сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Вероятность снижения на 25 базисных пунктов, до 14%, оценивается примерно в 20%, а на 50 б. п. — в 5%.