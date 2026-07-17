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С видом на Байкал и память о драматурге: в Листвянке к 300-летию открыли новую обзорную площадку

В честь юбилея города Листвянка открыта новая обзорная площадка рядом с памятником Александру Вампилову. Как сообщила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина:

<p>Фото https://vk.ru/wall712443913_4999</p>

Фото https://vk.ru/wall712443913_4999

<p>Фото https://vk.ru/wall712443913_4999</p>

Фото https://vk.ru/wall712443913_4999

«Камень-символ находится вблизи места гибели известного драматурга и часто становится местом остановки для гостей региона. Теперь здесь появилось комфортное пространство, где можно насладиться панорамой озера и отдать дань уважения творчеству Александра Вампилова».

На площадке установлен прочный металлический каркас с деревянным настилом и скамьями. Периметр огорожен конструкцией из нержавеющей стали с поручнем для безопасности. В тёмное время суток территория освещается.

Проект стал возможен благодаря поддержке Правительства Иркутской области, администрации Листвянского округа, Культурного центра имени А. Вампилова и бизнеса: ООО «Востсибстрой», АО «ТЕМЕРСО» и ООО «Газпром добыча Иркутск».

<p>Фото https://vk.ru/wall712443913_4999</p>

Фото https://vk.ru/wall712443913_4999


<p>Фото https://vk.ru/wall712443913_4999</p> <p>Фото https://vk.ru/wall712443913_4999</p> <p>Фото https://vk.ru/wall712443913_4999</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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