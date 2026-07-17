Новости

Обвал рынка 2026
Бегство без остановки: почему россияне вынимают деньги сразу из всех классов активов?
Черный четверг: индекс МосБиржи упал ниже 2000 впервые за почти четыре года
Падение длиной в 19 недель: индекс МосБиржи готовится пробить дно 2022 года
Все материалы сюжета

Бегство без остановки: почему россияне вынимают деньги сразу из всех классов активов?

Стоит ли покупать акции, когда рынок падает 19 недель подряд?

Российский фондовый рынок накрыла волна тотальных распродаж: индекс МосБиржи в четверг потерял более 4% за сессию, отдельные бумаги обесценились вдвое быстрее. Котировки устремились к многолетним минимумам, формируя жёсткие нисходящие тренды как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. Рынок падает 19 недель подряд.  По технике видно: индекс быстро пробивает уровни поддержки и опустился к ключевой линии тренда, тянущейся с кризисного 2008 года. Область 2100 пунктов стала последним рубежом перед психологически важной отметкой в 2000 пунктов.

«На рынке сложилась классическая паника: предложение многократно превышает спрос», — отмечают аналитики.

Инвесторы вспоминают цитату известного американского инвестора Рэя Далио: «Когда все продают в панике, цены падают ниже реальной стоимости. Именно тогда нужно покупать». Однако эксперты предупреждают о специфичности падения российского рынка акций.

«В 2008 году было понятно, что кризис закончится, вопрос был только в сроках. Сейчас рынок не видит самого сценария окончания. Он закладывает риск дальнейшей эскалации, сохранения высоких ставок, ухудшения условий для бизнеса и отсутствия ясных драйверов восстановления. Пока не появится ориентир на улучшение ситуации, рынок может продолжать снижаться, несмотря на кажущуюся привлекательность акций», — подчеркивает директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых.

Он обращает внимание на бегство капитала. «Причин для бегства капитала иного, и он бежит из всех классов активов – депозиты, акции, недвижимость, облигации рублевые и валютные. Из всех.»

По мнению эксперта, главная проблема рынка не в том, что сейчас плохо, а в том, что рынок не видит, когда станет лучше.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Обвал рынка 2026":
Все материалы сюжета (19)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес