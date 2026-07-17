73% иркутян знают, сколько зарабатывают их коллеги

Опрос SuperJob показал, что 73% работающих жителей Иркутска знают зарплаты своих коллег: 32% осведомлены о доходах всех сослуживцев, а 41% — некоторых.

При этом в 75% компаний зарплатная информация официально закрыта. Мужчины знают о заработках коллег чаще женщин (76% против 71%), а среди молодёжи до 35 лет этот показатель выше (79%), чем среди старших (66%).

Если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 23% опрошенных не станут ничего предпринимать, 21% попросят разъяснений у руководства, 13% — повышения зарплаты, а 12% задумаются об увольнении.

С неравенством в зарплате сталкивались 34% респондентов: из них 15% обсуждали ситуацию с руководством, 12% просили повышения, 11% уволились, а 50% ничего не предпринимали. При этом среди тех, кто не знает зарплат коллег, большинство (58%) предпочитает оставаться в неведении.