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Средний возраст автомобилей в России достиг 15,5 лет

Президент РОАД Алексей Подщеколдин рассказал газете «Известия», что средний возраст автомобилей в России достиг 15,5 года, а доля машин старше десяти лет выросла с 50% десять лет назад до 70% сейчас. При нынешних объёмах продаж новых автомобилей этот показатель продолжает увеличиваться, и через пять-шесть лет может превысить 20 лет.

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— Десять лет назад модели старше десяти лет составляли примерно половину всего автопарка страны. Сейчас их доля выросла до 70%, а средний возраст машины в России составляет уже 15,5 года. Нынешних объемов продаж новых автомобилей недостаточно для обновления парка. Если эта динамика сохранится, то, по прогнозам, через пять-шесть лет средний возраст автомобиля в России превысит 20 лет, — говорит Подщеколдин.

Одним из способов обновления парка эксперты назвали утилизацию старых автомобилей, предложив запустить её для машин старше 20 лет. Однако они указывают, что скидка в 50 тыс. рублей недостаточна — нужны суммы в 200–400 тыс., которые можно было бы направлять из поступлений от утильсбора.

Ранее стало известно, что в Китае владельцы электромобилей обновляют машины быстрее, чем мобильные телефоны. Средний возраст электрокаров составляет всего 1,8 года против 8,2 лет у обычных авто с бензиновым двигателем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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