Иркутская область досрочно выполнила годовой план по экспорту агропромышленной продукции

Иркутская область досрочно выполнила план 2026 года по экспорту сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» — показатель в 58 млн долларов достигнут уже в первом полугодии. Основной объём поставок пришёлся на масложировую продукцию, экспорт которой почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, включая рапсовое масло, жмых и маргарин.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина сообщила, что общий объём несырьевого неэнергетического экспорта вырос в стоимостном выражении на 22%, ключевыми импортёрами стали Китай, Монголия и Южная Корея.

«Достигнутый результат демонстрирует укрепление экспортного потенциала Приангарья и успешное освоение сельхозтоваропроизводителями новых рынков сбыта. При этом считаю, что одним из ключевых факторов роста экспорта в денежном эквиваленте в структуре поставок является, в том числе увеличение доли продуктов переработки сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стоимостью», – рассказала она.

Значительный прирост зафиксирован в сегменте зерновых культур (пшеница и овёс), а также более чем в десять раз выросли поставки молочной и мясной продукции. Регион продолжает работу по реализации внутреннего плана экспорта продукции АПК, установленного федеральным Минсельхозом.