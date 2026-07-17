Валентина Матвиенко посетила выставку, посвященную ИИ-технологиям Сбера на благо общества

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко перед началом пленарного заседания верхней палаты парламента осмотрели выставку передовых ИИ-технологий Сбера, открывшуюся 16 июля. В рамках экспозиции представлены решения и сервисы, которые меняют привычный мир вокруг человека и дают каждому новые возможности для повышения качества жизни, личной эффективности и производительности труда.

Приветствовал гостей выставки антропоморфный робот Грин, созданный в Центре робототехники Сбера. Модель Green-VLA на базе которой развивается робот поддерживает работу в разных физических воплощениях и адаптируется под широкий круг производственных задач — производство, логистика, торговля и медицина.

Решения для людей и бизнеса

На выставке были продемонстрированы решения на базе генеративного ИИ. ИИ-помощник ГигаЧат, который работает с текстом, изображениями, видео и аудио, генерирует документы, презентации, пересказывает видео и общается голосом с человеком.

Для бизнеса Сбер представил платформу для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork (разработка ИТ-компании «Салют для бизнеса»), которая позволяет создавать и управлять специализированными ИИ-агентами, которые могут выполнять задачи внутри корпоративных ИТ-систем взаимодействуя с пользователями, файлами и друг с другом. А платформа макроэкономических индикаторов DataTracker даёт компаниям доказательную базу для принятия стратегических решений, обеспечивает верифицированные данные из архивов, аналитику и прогноз.

Сбер развивает ИИ-решения для спорта. В Совете Федерации сенаторам представили систему на базе компьютерного зрения, которая по-новому оценивает потенциал игроков, помогает выявлять молодые таланты и отслеживать их прогресс.

Для удобного совершения финансовых операций Сбер продемонстрировал инновационный банкомат последнего поколения с двумя экранами и сервисом экспресс-оценки здоровья, в котором Клиент старше 18 лет сможет бесконтактно проверить пульс, давление, уровень стресса и ряд других параметров. Также сенаторам показали НЕО — первый в мире платёжный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Кроме того, на стенде был представлен ряд интеллектуальных устройств Сбер.

Медицина будущего

На выставке также представлены умные решения для здравоохранения. Медицинский ассистент GigaDoc может по видео лица бесконтактно оценить состояние человека по 17 параметрам здоровья. Ещё одна разработка — цифровой ФАП, мобильный медицинский комплекс с электрокардиографом, рентгеном, тонометром и анализаторами. Встроенный искусственный интеллект помогает врачу: интерпретирует результаты исследований и предлагает три наиболее вероятных диагноза. Такое решение особенно полезно для удалённых населённых пунктов и для работы с маломобильными гражданами. Умные устройства позволяют дистанционно контролировать состояние пациента: портативная камера помогает врачу осматривать ухо, горло и кожные покровы, электронный стетоскоп передаёт записи дыхания и сердечных тонов, а тонометр автоматически отправляет результаты измерений в приложение СберЗдоровье. При отклонении показателей от нормы дежурный кардиолог связывается с пациентом.

Сервисы для государства

Группа компаний ЦРТ — партнёр Сбера, представила ИИ-решения для госструктур: интеллектуальную обработку обращений граждан на базе генеративного искусственного интеллекта, расшифровку совещаний с фиксацией поручений, виртуального ассистента для госслужащих, платформу для разработки ИИ-агентов, а также визуально-языковую модель «Визирь.VLM» — платформу, которая позволяет за секунды получать информацию о состоянии территории, существенно оптимизируя городское управление.

В период проведения выставки сотрудники Аппарата Совета Федерации могут оформить дебетовую карту «Мир» с индивидуальным дизайном — на ней размещены официальная символика и изображение главного здания верхней палаты российского парламента.