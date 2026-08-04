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Почему топ-менеджеры паркуют свои тринадцатые зарплаты в иркутских апартах? (видео)

Инвестиции сегодня — задача со звёздочкой. Биржа обновляет минимумы, депозиты теряют доходность. В этих условиях инвесторы все чаще рассматривают вложения в "бетон". 

  • Как апартаменты становятся новым инвестиционным трендом?
  • Чем апарт-отель лучше обычной гостиницы?
  • Кто покупает номер в отеле, когда фондовый рынок падает?
  • И зачем топ-менеджеры вкладывают бонусы в жильё?

Об этом во время круглого стола «Квадратный метр в тисках противоречий», организованного газетой Дело и порталом SIA.ru, рассказал Денис Денисенко, руководитель инжиниринговой компании «ВостСибСтрой».

Смотрите наше видео и узнайте из первых уст, что происходит на рынке апартаментов прямо сейчас!


/ Сибирское Информационное Агентство /
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