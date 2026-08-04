Зачем строить жильё для тех, кто мечтает уехать навсегда? (видео)

Пока одни ждут дешёвой ипотеки, другие выбирают комфорт прямо сегодня. Мы разбираем кейс компании «Вместе», которая реализует всего семь проектов: четыре в Иркутске и три в Братске. Главный принцип Аркадия Астрахана, сооснователя группы компаний «Вместе»: «не строить там, где нет спроса».
- Что ждёт стройку после отмены льготной ипотеки?
- Как девелоперы планируют пережить турбулентность?
- Почему даже в Иркутске квартиры покупают только те, кто готов жить здесь и сейчас?
- Почему жители Братска живут «как вахтовики», терпя неудобства годами?
- Как убедить их вложиться в жильё вместо мечты о переезде?
На эти вопросы Аркадий Астрахан ответил на круглом столе «Квадратный метр в тисках противоречий». Смотрите наше видео и узнайте ответы прямо сейчас!