Инго Банк автоматизировал процесс управления согласиями клиентов

В рамках проекта цифровой трансформации Инго Банк внедрил российскую систему по работе с согласиями клиентов. «Центр управления согласиями» (ЦУС) IT-компании HFLabs позволяет автоматизировать процесс сбора, хранения, обработки разрешений на работу с персональными данными и рекламные коммуникации.

«До внедрения ЦУС поиск бумажных согласий или отметок о них в разрозненных системах занимал длительное время. Это осложняло подготовку коммуникаций, ответов на запросы регулятора, взаимодействие с партнёрами. Сейчас мы фиксируем не только факт согласия, но и сохраняем хронологию формы согласий. Благодаря ЦУС мы получили снижение операционных рисков, экономию времени, повышение точности маркетинговых коммуникаций, упрощение работы с партнёрами и снижение негатива со стороны клиентов», – прокомментировала руководитель офиса цифровой трансформации Инго Банка Марина Лобанова.

Перед запуском ЦУС специалисты проанализировали имеющиеся тексты согласий и загрузили в систему все подписанные ранее документы. Автоматизация работы с согласиями сделала процесс прозрачным, позволила следить за сроком разрешений, учитывать пользовательские предпочтения по каналам взаимодействия и оперативно отзывать согласия при необходимости. Учёт ведётся по каждому клиенту отдельно, что помогает банку обрабатывать персональные данные и отправлять сообщения строго в рамках полученных согласий.

«Управление согласиями — это мощный инструмент для поддержания лояльности. Компания использует данные только так, как ей разрешил клиент. Это отвечает общим трендам на ответственную работу с персональными данными и клиентоориентированность», — отметил владелец продукта «Центр управления согласиями» в HFLabs Тимур Сафиуллин.

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