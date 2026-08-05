Что происходит на рынке жилищного строительства в Иркутской области? (видео)

По итогам 2026 года министерство строительства Иркутской области не ожидает резкого снижения ввода жилья в МКД и ИЖС по сравнению с предыдущим годом. Хотя в дальнейшем такой сценарий не исключён.
- Сколько проектов запустили девелоперы региона на 1 июля 2026 года, несмотря на существующие непростые экономические условия?
- Какой процент составляет распроданность жилищных проектов в Иркутске при их готовности в текущем году и вплоть до 2034 года?
- Насколько развит в регионе механизм комплексного развития территорий?
- Какую роль играет региональный минстрой в развитии строительной отрасли Иркутской области?
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Об этом во время круглого стола «Квадратный метр в тисках противоречий», организованного газетой Дело и порталом SIA.ru, рассказал заместитель министра строительства региона Евгений Ветров.
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