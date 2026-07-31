Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 июля: 10 272,0596 руб/1 г золота и 147,3600/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 272,0596 руб.

1 грамм серебра - 147,3600 руб.

1 грамм платины - 4 099,9902 руб.

1 грамм палладия - 3 222,9399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,8803 р. (0,10%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5000 р. (1,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3999 р. (0,13%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0100 р. (0,25%) .

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