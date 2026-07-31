Компенсации Wildberries продавцам: Второй транш получили 97 тыс. предпринимателей

Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании. Во второй этап выплат вошли более 97 тыс. предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те, кто уже получал первые выплаты.

«Во второй этап выплат вошли более 97 тыс. предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат», — говорится в сообщении пресс-службы RWB.

Ранее Wildberries уже осуществила первый транш выплат для более чем 88 тыс. Также компания выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при атаках на склады, которые начались 20 июля. Тогда пострадали комплексы в Электростали и Котовске. 22 июля новые атаки произошли в Краснодаре и Невинномысске.