Банк России стал крупнейшим продавцом золота среди мировых ЦБ

Банк России во втором квартале 2026 года сократил золотые резервы на 22 тонны и стал крупнейшим продавцом золота среди мировых центробанков. Причем произошло это на фоне восстановления глобальных покупок, центробанки других стран за квартал приобрели 289 тонн, а средняя цена золота составила $4506 за унцию, что на 37% выше уровня годичной давности. Об этом сообщает Freedom Global.

Продажи со стороны России пока не говорят об отказе от золота как стратегического резервного актива. Их объем составляет менее 1% от российских запасов, превышающих 2,3 тыс. тонн. Операции могли быть связаны с управлением резервами, зеркалированием расходов ФНБ и необходимостью перераспределения ликвидности на фоне роста бюджетных расходов. По итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета достиг 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП, превысив первоначальный план на весь год.

Высокая стоимость золота при этом позволяет государству реализовывать часть накопленных активов по выгодным ценам.

Однако Банк России напрямую не покрывает бюджетный дефицит продажей металла, поэтому рассматривать эти операции как экстренную распродажу резервов неправильно. Для мирового рынка 22 тонны также не являются критичным объемом при квартальном спросе почти 1,3 тыс. тонн. Во втором полугодии продажи могут продолжиться, если дефицит бюджета останется высоким, а Минфин будет активнее использовать средства ФНБ. При этом регулятор, вероятнее всего, сохранит осторожный подход, потому что золото остается одним из немногих резервных активов, не зависящих от западной финансовой инфраструктуры. Поэтому Россия может постепенно фиксировать прибыль на высоких ценах, но масштабного сокращения золотого запаса не ожидается. Более того, при стабилизации бюджетной ситуации и новом росте внешних рисков ЦБ способен вновь перейти от продаж к сохранению или пополнению резервов.