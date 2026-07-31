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Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина и дизеля

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Правительство ввело новый временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей, который будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Сообщение было опубликовано в официальном канале правительства в «Максе».

С 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Вывоз топлива также разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства.

Напомним, что в июле 2026 года Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива на фоне дефицита и атак на НПЗ. Власти также разрешили выпуск бензина класса «Евро-3» для покрытия внутреннего спроса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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