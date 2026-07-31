Правительство России продлило запрет на экспорт бензина: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: правительство России продлило запрет на экспорт бензина, Медведев заявил о приближении РФ к очень важной точке завершения СВО, ЦБ предложил привлечь маркетплейсы к борьбе с мошенниками, а в Иркутской области запустили продажу льготных билетов на север региона. Подробнее – в обзоре СИА.

Запрет на экспорт

Власти России продлили запрет на экспорт бензина. «Временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями», – заявили в правительстве.

Маркетплейсы против мошенников

Банк России предложил обязать владельцев маркетплейсов участвовать в противодействии переводам денег без добровольного согласия клиента. Регулятор считает возможным закрепить такую инициативу на законодательном уровне. Но прежде планируется дать идее межведомственную оценку, провести детальную проработку, чтобы учесть интересы всех сторон.

Точка завершения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения СВО. «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, и уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – сказал Медведев, обращаясь к добровольцам «Молодой гвардии». Он также добавил, что победа, конечно, нужна, «но не любой ценой».

Льготные билеты

Авиакомпания «ИрАэро» запустила продажу льготных билетов из Иркутска на север Приангарья в социально значимые населенные пункты – в Ербогачен, Усть-Илимск и Маму. Перелеты будут выполняться с 5 августа до конца октября 2026 года. Улететь по указанным направлениям жители могут за 7 – 10,2 тысячи рублей в зависимости от направления.

Детали для МС-21

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» подключился к производству самолета МС‑21. В его зону ответственности войдут создание подкилевого отсека, механизация дверей и широкой номенклатуры деталей. Готовые изделия будут отправляться головному изготовителю – Иркутскому авиазаводу – для дальнейшей сборки воздушного судна.