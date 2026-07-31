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Доллар поднялся выше 80 рублей: названы четыре причины

Курс доллара на международном рынке форекс и на Московской бирже впервые более чем за три месяца поднялся выше 80 рублей. Официальный курс ЦБ на пятницу, 31 июля, был повышен до 79,8573 рубля. Аналитики рассказали РБК о причинах ослабления рубля, а также о том, чего ждать от российской валюты в августе.

Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Степанцова объяснила, что после 2022 года нефть перестала быть главным фактором для рубля:

«Ограничения на движение капитала, изменение структуры внешней торговли, санкционные ограничения и рост роли внутренних факторов привели к тому, что курс все в меньшей степени реагирует на краткосрочные изменения стоимости нефти. Даже при высоких ценах на сырье рубль может оставаться под давлением, если спрос на иностранную валюту внутри страны превышает предложение».

Ключевыми причинами ослабления рубля аналитики называют:

  • нестабильную ситуацию с ценами на нефть,
  • завершение налогового периода,
  • ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в США,
  • введение новых антироссийских санкций, включая пошлины для импортёров энергоресурсов.

В августе аналитики прогнозируют курс доллара в диапазоне 78–82 рублей. При этом в Freedom Global отметили, что индекс доллара DXY постепенно восстанавливает позиции, что может продолжить оказывать давление на рубль.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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