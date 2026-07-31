Частные инвесторы обеспечили более половины вложений в коммерческую недвижимость России

В первом полугодии 2026 года инвестиции в коммерческую недвижимость России составили 308 млрд рублей, из которых 156,5 млрд рублей (51%) пришлись на частных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на данные компании Nikoliers. Розничные инвесторы лидируют по вложениям почти во всех сегментах, особенно в торговых центрах (70%) и гостиницах (68%).

Корпоративный сектор занял 19% (59,5 млрд руб.), банковские структуры — 11% (32,9 млрд руб.), ЗПИФы — 9,3% (28,6 млрд руб.). По объёму вложений лидируют офисные объекты (158,7 млрд руб.), затем торговая (101,5 млрд руб.), складская (20,4 млрд руб.) и гостиничная недвижимость (14,7 млрд руб.).

По сравнению с первым полугодием 2025 года инвестиции в торговую недвижимость выросли в 2,1 раза, в гостиницы — на 35,4%, тогда как вложения в склады сократились на 60,7%, в офисы — на 30,3%. При этом консультанты связывают снижение в складском сегменте с временным затишьем и ожидают закрытия крупных сделок в ближайшее время.

Ранее Газета «Дело» и портал SIA.RU обсудили с застройщиками их главные вызовы и планы.