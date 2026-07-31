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Ввод торговых центров в регионах России в 2026 году сократится

По итогам 2026 года ввод торговых центров в российских регионах сократится, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» консультанты. В Commonwealth Partnership ожидают снижения показателя на 45,4% до 238 032 кв. м, а в CORE.XP — до 248 000 кв. м, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.

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В первом полугодии в регионах заработали три торговых центра на 36 200 кв. м (рост на 39,7% год к году), во втором анонсировано 14 объектов на 211 800 кв. м — на 30,2% меньше, чем во втором полугодии 2025 года. В Nikoliers отметили, что в первом полугодии открылось шесть ТЦ на 53 000 кв. м (-31%), во втором ожидается 22 проекта на 164 000 кв. м.

Эксперты указывают, что сохранение макроэкономической нестабильности и высокие ставки кредитования создают риски переноса сроков реализации части проектов.

Ранее стало известно, что в целом по России число торговых точек сократилось впервые за 25 лет. Компания O'STIN закрыла 62 магазина при открытии всего 19, «ВкусВилл» закрыл 286 магазинов в 2025 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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