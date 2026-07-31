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Атаки на Wildberries: горит склад в Волгограде

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Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Волгограде возникло возгорание, на месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — пишет пресс-служба RWB.

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Это не первая атака на объекты Wildberries в июле — ранее склады компании горели в Пензе, Сарапуле, Санкт-Петербурге, Симферополе, Екатеринбурге и других городах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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