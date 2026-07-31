Иркутский школьник под давлением мошенников перевел им 5 миллионов

В Иркутске подросток стал жертвой мошенников. Он перевел им более 5 миллионов рублей, сообщили в региональной полиции.

Подростку позвонил псевдокурьер службы доставки, и под предлогом получения посылки попросил продиктовать код из смс. Молодой человек назвал цифры, а через некоторое время понял, что разговаривает с аферистами.

Дальше с ним связались лжесотрудники правоохранительных органов и Центрального банка, угрожая возбуждением уголовного дела в отношении его родителей. Под психологическим давлением подросток собрал все находящиеся дома деньги и перевел им.

«Затем юноша вернулся домой, чтобы взять оставшуюся сумму, которую злоумышленники увидели во время видеообыска. Однако в этот момент вмешалась его бабушка, которая заметила необычное поведение ребенка. Пожилая женщина забрала у внука телефон, прекратив связь со злоумышленниками, после чего вызвала полицию», – пояснили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.