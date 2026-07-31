30% жителей Иркутской области намерены отправиться в путешествие во время отпуска

67% работающих жителей Иркутской области пока не успели полностью израсходовать положенный отпуск: у 20% в запасе остается более 28 дней отдыха, у 33% — от 14 до 28 дней, а еще у 13% — от 7 до 14 дней, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Лишь 7% респондентов сообщили, что у них осталось не более недели отпускных дней.

Ситуация заметно различается в зависимости от профессиональной сферы. Больше всего сотрудников, у которых накопилось свыше двух недель отпуска, оказалось в сфере информационных технологий — таких 62%. На втором месте специалисты по закупкам (60%), на третьем — представители сферы управления персоналом и тренингов, медики и фармацевты, а также высший и средний менеджмент (по 57%). Напротив, большую часть отпуска уже успели использовать представители автомобильного бизнеса (32%), розничной торговли (31%) и маркетинга и PR (29%) — у них осталось от 1 до 14 отпускных дней.

Чаще других о практически неиспользованном отпуске в этом году (28 и более дней) сообщали те, кто занят добычей сырья (34%) и закупками (31%), а также медицинские работники и фармацевты (27%).

Треть – 33% — работников Иркутской области намерены в отпуске отправиться в путешествие. Среди тех респондентов, у кого в этом году еще есть отпускные дни, 14% намерены отдохнуть в путешествии за границей. При этом подобный формат отпуска наиболее популярен среди представителей сфер маркетинга и PR (40%), закупок (33%) и представителей высшего и среднего менеджмента (27%).

Чаще других путешествия внутри страны – а таких в Иркутской области 20% - выбирают сотрудники из сферы безопасности (50%), юристы (43%) и HR-специалисты (39%).

Остальные планируют провести отпуск, не уезжая в путешествие. 19% местных жителей в отпуске планируют заниматься бытом и ремонтом, 16% проведут это время на даче, еще 14% — в походах и на пикниках. Около 7% опрошенных настроены на «ленивый» отдых дома за просмотром фильмов, сериалов и чтением книг. А 6%, наоборот, хотят в период отпуска взять подработку.

При этом самыми интересными направлениями для путешествия по России в ближайшем отпуске опрошенные жители Иркутской области назвали саму Иркутскую область (24%), Алтайский край (22%), Краснодарский край (13%), Санкт-Петербург (11%) и Дагестан (7%).

В свою очередь, среди заграничных направлений лидируют Таиланд (29%), Китай (18%) и Абхазия (16%).