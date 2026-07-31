Жителям Ольхона начали выдавать пропуски для проезда на пароме без очереди

В соответствии с Приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области жителям Ольхона предоставили проезд без очереди через паромную переправу. Для этого людям выдают пропуски, сообщили в местной администрации.

Попуски выдают после подачи соответствующего заявления в администрации Хужирского муниципального образования или Ольхонского муниципального района. Также требуются документы: копии паспорта, СТС, РТС, подтверждения регистрации на острове и права владения транспортом либо договор аренды, доверенность.

Право на внеочередной проезд предоставляется легковым машинам и мотоциклам. В одном рейсе на паром вне очереди могут следовать не более 5 транспортных средств. Оставшиеся места занимают другие автомобилисты.

Пропуск должен быть размещен на лобовом стекле в левом нижнем углу таким образом, чтобы его было видно. Один пропуск выдают на одно конкретное транспортное средство: передача его другим людям запрещена.

Напомним, накануне на Ольхоне произошла акция протеста: местные жители перекрыли движение на паромной переправе, из-за чего Восточно-Сибирское речное пароходство было вынуждено приостановить работу паромов. Жители Ольхона взбунтовались из-за отмены приоритетного проезда для местных.