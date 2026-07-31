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Магазин-склад «ДНС Технопоинт» во Владивостоке временно закрыт из-за пожара

31 июля в здании склада «ДНС Технопоинт» во Владивостоке на ул. Днепровской, 104 произошло возгорание. Магазин-склад временно не работает, компания принимает меры для выполнения обязательств по оформленным заказам.

«Жертв нет. Ущерб большой, точная сумма уточняется, и это займёт какое-то время. Пожарные службы сработали чётко и оперативно. За пределы нашего объекта пожар не распространился. Возможны небольшие сбои с доставкой заказов, но, думаю, они будут оперативно устранены», – пишет в своем Telegram-канале совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

Причины возгорания будут определять специалисты. По словам бизнесмена, сейчас версия стороннего воздействия представляется маловероятной.

Напомним, что сейчас БПЛА атакуют склады Wildberries. Объекты компании горели в Пензе, Сарапуле, Санкт-Петербурге, Симферополе, Екатеринбурге и других городах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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