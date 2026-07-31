ВТБ участвует в обсуждении образовательных инициатив по финграмотности для подростков

30 июля в Москве пройдет первое совместное мероприятие ВТБ, Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также Федерального подросткового центра. Встреча, посвященная развитию финансовой грамотности подростков, откроет долгосрочную программу сотрудничества в сфере социальных и образовательных инициатив для молодежи.

Мероприятие пройдет в пространстве «Молодежь Москвы» — площадке для общения, обучения и реализации общественно значимых молодежных инициатив. В дальнейшем стороны будут развивать образовательные и социальные проекты, направленные на поддержку детей и подростков в разных регионах России. Так, в сентябре в рамках программы обучения финансовой грамотности благотворительного фонда «ВТБ-Страна» пройдет серия вебинаров от экспертов ВТБ для слушателей «Федерального лектория»: участники узнают, как применять современные формы и интерактивные методики преподавания, включая геймификацию и кейс-подход, получат навыки финансовой грамотности и смогут сразу интегрировать полученные знания и готовые методические решения в свои учебные планы.

«Финансовая жизнь молодых людей начинается раньше, чем мы успеваем это заметить: у них появляются первые собственные деньги и первые самостоятельные траты. Многое зависит от того, окажется ли рядом человек, готовый объяснить, как работает финансовый рынок. Сухие лекции здесь не помогут, поэтому мы проводим игры и мастер-классы, помогающие проверить теорию в действии. Наша задача не в том, чтобы предложить готовый чеклист, мы учим ребят самостоятельно планировать и оценивать, куда уходят их деньги. Умение обращаться с финансами — это, в конечном счете, умение распоряжаться своей жизнью», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Важно не только защищать подростков от рисков в финансовой сфере, но и формировать навыки, необходимые для ответственного выбора. Грамотность в этих вопросах помогает планировать свои действия, оценивать их последствия и увереннее входить во взрослую жизнь. Партнерство института защиты семьи и детства, Федерального подросткового центра и банка ВТБ объединяет опыт поддержки ребят, современные образовательные подходы и профессиональную экспертизу. Это позволяет создавать полезные для подростков решения, поддерживать их самостоятельность и последовательно развивать подобные практики в регионах страны», – рассказал руководитель Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Алексей Газарян.