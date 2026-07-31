7 миллионов клиентов ВТБ уже сдали биометрию

7 миллионов клиентов ВТБ уже зарегистрировали биометрические данные, рассказали в ВТБ. С помощью биометрии люди получают доступ к финансовым и нефинансовым сервисам: подтверждают онлайн-операции, дистанционно открывают счета, оплачивают проезд в метро (сейчас услуга доступна в семи городах), регистрируются в отелях, оформляют SIM‑карты, верифицируют сделки с недвижимостью, а также проходят посадку на самолёт в аэропортах Шереметьево и Пулково и на поезд.

В ВТБ делают процедуру доступнее. Как рассказал Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса банка, теперь необязательно приходить в офис: для маломобильных граждан доступна выездная услуга — сотрудник банка с планшетом приедет в удобное время и место.

При этом подтверждённой биометрия считается только при сдаче данных в отделениях банков в рамках «Единой биометрической системы» (ГИС ЕБС). Растущий интерес к технологии подтверждает и опрос: его провели среди 1500 взрослых жителей крупных городов России. В ВТБ прогнозируют, что к концу года число клиентов, прошедших регистрацию, достигнет 10 миллионов.