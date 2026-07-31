Wildberries & Russ приостановила инвестпрограмму и сделки M&A из-за атак на склады

Объединённая компания Wildberries & Russ приостановила инвестиционную программу на неопределённый срок и поставила на паузу переговоры о приобретении новых активов, сообщили «Известиям» источники. Решение связано с перестройкой бизнес-процессов после серии атак на логистические объекты и необходимостью поддержки пострадавших продавцов и сотрудников.

Представитель RWB сообщил газете, что ресурсы маркетплейса направлены на поддержку тяжело пострадавших и семей погибших. Абсолютным приоритетом компании он назвал безопасность инфраструктуры и поддержку пострадавших продавцов, при этом не стал комментировать инвестиционные планы.

Пауза коснётся прежде всего новых M&A-сделок. Остаётся неясным, распространяется ли решение на уже начатое строительство логистических центров, развитие IT-инфраструктуры и проекты с юридически обязывающими решениями. Ранее, с 2025 года, компания вложила более 310 млрд рублей в логистику, IT и приобретение активов, включая «Рив Гош», «Ситимобил», «Таксовичкоф», «Грузовичкоф», «Еаптеку» и другие. Среди обсуждавшихся, но не подтверждённых сделок — аптечная сеть «Апрель», Azur Air, Ivi и «Росгосстрах».

Напомним, что атаки на склады маркетплейса начались 20 июля. Тогда пострадали комплексы в Электростали и Котовске. 22 июля новые атаки произошли в Краснодаре и Невинномысске. Эвакуации прошли на складах в Екатеринбурге и Сарапуле.