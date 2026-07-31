Минфин ужесточает правила для резидентов ТОР и ОЭЗ

Минфин подготовил изменения в проект постановления, которые обязывают резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) использовать специальное программное обеспечение АИС «Налог-3» и подавать отчетность в единый срок — до 30 декабря. Нововведения направлены на повышение прозрачности предоставления налоговых льгот и улучшение оценки налоговых расходов. Об этом пишет газета «Известия».

Экономист, партнер агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов пояснил, что обязательное подключение к системе дает надзорным органам доступ к данным компаний в режиме реального времени, что позволит выявлять нестыковки в отчетности и снизит лишний бумажный документооборот.

В Минфине рассказали, что поправки подготовлены для совершенствования оценки налоговых расходов, повышения ее качества и объективности. Ранее глава ведомства Антон Силуанов заявлял о планах улучшить администрирование налогов без повышения ставок. Эксперты отмечают, что для добросовестных резидентов новые правила не создадут принципиальных проблем, однако компании, использовавшие льготный статус для налоговой оптимизации, могут столкнуться с риском потери преференций. Власти, по мнению аналитиков, готовы применять радикальные меры вплоть до полного пересмотра условий для отдельных регионов.

Напомним, что в Иркутской области функционирует только одна ОЭЗ – «Ворота Байкала». Она находится в Слюдянском районе, городе Байкальске. ТОР в регионе больше – Усолье-Сибирское, Тулун, Черемхово и Саянск. Все они созданы на базе моногородов.