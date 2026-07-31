Новости

Маркетплейсы
Товар пострадал, но компенсаций не будет: как атаки на склады Wildberries ударили по продавцам
«Сгорело на складе — заберут квартиру?»: ТПП просит освободить селлеров Wildberries от личных долгов
«Бизнес начал покидать Вайлдберриз задолго до взрывов»: откровение иркутского предпринимателя
Все материалы сюжета

Котировки Сегежи взлетели из-за ослабления рубля

Акции лесопромышленной группы Сегежа в ходе торгов 30 июля выросли на 24,5%, до 0,663 руб. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, это произошло при коррекции индекса Мосбиржи в пределах 1%.

«На первый взгляд, очевидных мощных драйверов для столь уверенного роста котировок у компании не было», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, за первый квартал холдинг представил очень слабые результаты по МСФО. «Его выручка упала на 29% в годовом выражении (г/г), до 17,4 млрд руб., скорректированная OIBDA обрушилась на 90%, составив лишь 200 млн руб., а чистый убыток вырос на 15% г/г, до 7,8 млрд руб.», — приводит данные аналитик. «В то же время компании удалось сократить чистый долг почти на 50%», — уточняет Мильчакова.

«В связи с этим полагаем, что ралли обусловлено ослаблением рубля, которое продолжается с начала недели. Исторически акции Сегежи демонстрировали высокую корреляцию с валютным курсом: укрепление нацвалюты нередко оказывало давление на котировки, и наоборот», — считает эксперт.

«Дополнительным позитивным фактором для закредитованной компании становится постепенное и сдержанное смягчение денежно‑кредитной политики Банком России. При этом отсутствие ожиданий резкого снижения ключевой ставки минимизирует риски существенного укрепления рубля в ближайшей перспективе», — поясняет Мильчакова.

«Тем не менее мы не ожидаем в ближайшие дни продолжения активного роста этих бумаг. Вложения в акции Сегежи характеризуются повышенной степенью риска. Предлагаем потенциальным инвесторам тщательно оценить вероятность получения убытков до принятия решения о покупке бумаг», — заключает Наталья Мильчакова.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес