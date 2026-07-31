Котировки Сегежи взлетели из-за ослабления рубля

Акции лесопромышленной группы Сегежа в ходе торгов 30 июля выросли на 24,5%, до 0,663 руб. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, это произошло при коррекции индекса Мосбиржи в пределах 1%.

«На первый взгляд, очевидных мощных драйверов для столь уверенного роста котировок у компании не было», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, за первый квартал холдинг представил очень слабые результаты по МСФО. «Его выручка упала на 29% в годовом выражении (г/г), до 17,4 млрд руб., скорректированная OIBDA обрушилась на 90%, составив лишь 200 млн руб., а чистый убыток вырос на 15% г/г, до 7,8 млрд руб.», — приводит данные аналитик. «В то же время компании удалось сократить чистый долг почти на 50%», — уточняет Мильчакова.

«В связи с этим полагаем, что ралли обусловлено ослаблением рубля, которое продолжается с начала недели. Исторически акции Сегежи демонстрировали высокую корреляцию с валютным курсом: укрепление нацвалюты нередко оказывало давление на котировки, и наоборот», — считает эксперт.

«Дополнительным позитивным фактором для закредитованной компании становится постепенное и сдержанное смягчение денежно‑кредитной политики Банком России. При этом отсутствие ожиданий резкого снижения ключевой ставки минимизирует риски существенного укрепления рубля в ближайшей перспективе», — поясняет Мильчакова.

«Тем не менее мы не ожидаем в ближайшие дни продолжения активного роста этих бумаг. Вложения в акции Сегежи характеризуются повышенной степенью риска. Предлагаем потенциальным инвесторам тщательно оценить вероятность получения убытков до принятия решения о покупке бумаг», — заключает Наталья Мильчакова.